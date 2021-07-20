Врач объяснил, кому опасно перегреваться в жару

Людям с повышенным потоотделением необходимо избегать перегревания в жару. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Пот в жару – это естественная физиологическая потребность организма для всех возрастов. Таким образом происходит адаптация организма к стрессовым условиям. В то же время нужно учитывать, что на способность адаптации влияет возраст и уровень здоровья. Интенсивное потоотделение может приводить обезвоживанию и, как следствие, сгущению крови, тромбообразованию, выведению солей. Поэтому дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, у которых организм хуже приспосабливается к изменению климатических условий, больше подвержены рискам. Нужно принимать меры, чтобы избегать перегревания", — объяснил он.

При этом в целом потеть полезно, потому как пот, почти на 100% состоит из воды, но выводит вредные токсины и продукты обмена.

В жару, по словам специалиста, нужно пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания, так как с потом в среднем уходит до одного литра жидкости в день.