Врач объяснил, кому опасно перегреваться в жару

Людям с повышенным потоотделением необходимо избегать перегревания в жару. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Пот в жару – это естественная физиологическая потребность организма для всех возрастов. Таким образом происходит адаптация организма к стрессовым условиям. В то же время нужно учитывать, что на способность адаптации влияет возраст и уровень здоровья. Интенсивное потоотделение может приводить обезвоживанию и, как следствие, сгущению крови, тромбообразованию, выведению солей. Поэтому дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, у которых организм хуже приспосабливается к изменению климатических условий, больше подвержены рискам. Нужно принимать меры, чтобы избегать перегревания", — объяснил он.
При этом в целом потеть полезно, потому как пот, почти на 100% состоит из воды, но выводит вредные токсины и продукты обмена.
В жару, по словам специалиста, нужно пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания, так как с потом в среднем уходит до одного литра жидкости в день.
"Самое главное – следить за чистотой кожи. Пот способствует размножению патогенных бактерий, для которых жара создает идеальную среду. Нужно чаще принимать душ, умываться. Для гигиенических процедур следует использовать теплую воду, косметические средства с витамином Е и другими увлажняющими элементами. При приеме ванн можно добавлять в воду соль, которая обладает антисептическим и другими полезными свойствами", — рассказал специалист.