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Доктор Мясников развеял миф об аллергии

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф об аллергии. О распространенном заблуждении, связанном с ее профилактикой, доктор написал в посте, опубликованном в Instagram.
Доктор Мясников развеял миф об аллергии
Фото: Владимир Трефилов / РИА НовостиВладимир Трефилов / РИА Новости
Мясников отметил, что некоторые взрослые, опасаясь развития аллергии у ребенка, стараются оградить его от кошек, собак или других домашних животных. По мнению специалиста, делать этого не стоит.
«Тесное общение с кошками и особенно собаками в детском возрасте может предохранять человека от развития аллергии в будущем!» — заверил родителей Мясников.
Доктор также подчеркнул, что сегодня существует достаточное количество исследований, подтверждающих этот факт.
Ранее Мясников рассказал, чем морковь может быть полезна для здоровья, и развеял старый миф об одном из свойств овоща. Доктор заявил, что морковь на самом деле не оказывает положительного влияния на зрение. По его словам, эту легенду запустили британцы во время Второй мировой войны.
Новости,Александр Мясников,
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