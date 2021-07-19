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Доктор Комаровский развеял популярное заблуждение о причинах диабета

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Врач, телеведущий Евгений Комаровский развеял миф о причинах появления диабета. О том, почему возникает это заболевание, доктор рассказал в видео, опубликованном на его YouTube-канале.
Комаровский развеял заблуждение о причинах диабета
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Есть огромное-преогромное заблуждение, что все вот эти инсулины и диабеты связаны с употреблением сахара. Это страшное заблуждение», — заявил Комаровский. Врач объяснил, что за словом диабет скрываются разные болезни.
Диабетом I типа заболевают, как правило, в раннем детстве, отметил специалист. Причины его возникновения неизвестны: по словам доктора, он может быть вызван аутоиммунным процессом, воздействием вирусов или генетической предрасположенностью.
«Мы понятия не имеем, почему у абсолютно здорового ребенка вдруг бац — и диабетическая кома, с которой он попал в больницу, но знаем, но сахар здесь ни при чем», — заверил Комаровский.
Диабет II типа, по словам медика, связан с ожирением. Доктор подчеркнул, что он является одним из проявлений нарушения обмена веществ, которое возникает вследствие ожирения.
«От того, что человек нормальный съел вот такой кусок "Наполеона", у него может подрасти попа, но сахарного диабета у него не будет», — заверил специалист.
Ранее Комаровский развеял миф об опасности сахарозаменителей и подсластителей. По его словам, сегодня не существует серьезных данных, которые доказывали бы, что они негативно влияют на здоровье.
Новости,Евгений Комаровский,
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