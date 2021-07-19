Комаровский развеял заблуждение о причинах диабета

Врач, телеведущий Евгений Комаровский развеял миф о причинах появления диабета. О том, почему возникает это заболевание, доктор рассказал в видео, опубликованном на его YouTube -канале.

«Есть огромное-преогромное заблуждение, что все вот эти инсулины и диабеты связаны с употреблением сахара. Это страшное заблуждение», — заявил Комаровский . Врач объяснил, что за словом диабет скрываются разные болезни.

Диабетом I типа заболевают, как правило, в раннем детстве, отметил специалист. Причины его возникновения неизвестны: по словам доктора, он может быть вызван аутоиммунным процессом, воздействием вирусов или генетической предрасположенностью.

«Мы понятия не имеем, почему у абсолютно здорового ребенка вдруг бац — и диабетическая кома, с которой он попал в больницу, но знаем, но сахар здесь ни при чем», — заверил Комаровский.

Диабет II типа, по словам медика, связан с ожирением. Доктор подчеркнул, что он является одним из проявлений нарушения обмена веществ, которое возникает вследствие ожирения.

«От того, что человек нормальный съел вот такой кусок "Наполеона", у него может подрасти попа, но сахарного диабета у него не будет», — заверил специалист.