В России победили болезнь Альцгеймера: ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) открыли способ остановить развитие этого недуга. Они синтезировали химические соединения, способные прекратить дегенерацию нейронов при болезнях Альцгеймера, Паркинсона и других патологиях головного мозга, пишет журнал European Journal of Medicinal Chemistry.

Ученым из УрФУ удалось получить новые молекулы рядов индолил- и пирролилазинов, которые запускают внутриклеточные процессы борьбы с избытком амилоидных структур. Именно эти элементы накапливаются в мозге человека со временем и провоцируют развитие «старческих» болезней.

«Наши соединения активируют синтез особых белков теплового шока и вызывают их накопление в клетке. Белки этого типа позволяют обезопасить нейрональную ткань от избытка токсичных амилоидов и защитить клетки от различных видов стресса, в том числе протеотоксического стресса, характерного для нейродегенеративных заболеваний», — объяснила профессор кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Ирина Утепова.