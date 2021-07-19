Врачи объяснили, как узнать высокий сахар по ладоням

Врачи рассказали, как определить опасный уровень сахара в крови по ладоням, передает Daily Express со ссылкой на специалистов из Великобритании.

У людей, страдающих диабетом, возникает синдром жесткой руки или диабетическая хироартропания, когда суставы теряют подвижность. Специалисты пояснили, что при этом заболевании сначала ощущение скованности возникает в мизинце, затем может распространиться до большого пальца. Кожа при этом становится на ощупь утолщенной или восковой.