Врач объяснил, как распознать тепловой удар

Для того, чтобы минимизировать риск заработать тепловой удар, Хомяков порекомендовал скрыться в тени от прямого попадания солнечных лучей, употреблять необходимое количество воды, а также находиться в хорошо проветриваемом месте. Кроме того, врач предложил облиться водой.