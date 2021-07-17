Врач объяснил, как распознать тепловой удар

Для того, чтобы минимизировать риск заработать тепловой удар, Хомяков порекомендовал скрыться в тени от прямого попадания солнечных лучей, употреблять необходимое количество воды, а также находиться в хорошо проветриваемом месте. Кроме того, врач предложил облиться водой.
Медик предупредил, что наиболее опасны высокие температурные показатели для людей, страдающих от нарушения механизмов терморегуляции. Такие проблемы зачастую встречаются у детей, а также пациентов с заболеваниями кожи и сердечно-сосудистой системы.