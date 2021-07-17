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Врач объяснил, как распознать тепловой удар

ТК «Звезда»иещё 3
2 часа назад
Существуют симптомы, которые могут сигнализировать о том, что человек получил тепловой удар - о них в беседе с РИА Новости рассказал врач, доктор медицинских наук Сергей Хомяков.
Врач объяснил, как распознать тепловой удар
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»
«Как распознать тепловой удар: симптомы - учащенное сердцебиение и дыхание, усталость, мышечная слабость, головная боль, головокружение, рвота, спазмы мышц, потеря сознания, повышение температуры тела при отсутствии потоотделения», - сказал специалист.
Для того, чтобы минимизировать риск заработать тепловой удар, Хомяков порекомендовал скрыться в тени от прямого попадания солнечных лучей, употреблять необходимое количество воды, а также находиться в хорошо проветриваемом месте. Кроме того, врач предложил облиться водой.
Медик предупредил, что наиболее опасны высокие температурные показатели для людей, страдающих от нарушения механизмов терморегуляции. Такие проблемы зачастую встречаются у детей, а также пациентов с заболеваниями кожи и сердечно-сосудистой системы.
Напомним, что температурный рекорд 1951-го года был повторен в Москве в среду, 14 июля. Как рассказал «Звезде» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, это уже второй рекорд подряд и шестой в текущем сезоне за последние 25 суток. Знойной погодой столица обязана сухому и малооблачному антициклону.
Новости,Евгений Тишковец,Сергей Хомяков,РИА Новости,
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