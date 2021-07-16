Кардиолог перечислила снижающие давление продукты

Врач-кардиолог Валентина Байдина перечислила продукты, снижающие артериальное давление. Она напомнила, что повышение давления означает сужение сосудов, следовательно, их необходимо расширить, передает РИА Новости

По словам специалиста, одним из лучших веществ для этой цели служит молочная кислота. Она содержится в кефире, ряженке, твороге, которые следует употреблять в умеренных количествах, около одного стакана.

Кроме того, гипертоникам полезен чай каркаде, он богат антиоксидантами и витамином C, добавила Байдина. Она также порекомендовала пить кокосовую воду, которая обладает мочегонными свойствами, и какао, в котором много калия, в количестве около 200 миллилитров.

«К продуктам, снижающим артериальное давление, относятся фрукты и овощи, богатые витамином С: грейпфруты, апельсины, лимоны, а также вода с лимоном. Полезны свекла и свекольный напиток, в котором свекольный сок и вода находятся в соотношении "один к одному". Будет достаточно одного стакана: при большем количестве напиток вызывает нарушения стула», — отметила врач.