Кардиолог перечислила снижающие давление продукты

Врач-кардиолог Валентина Байдина перечислила продукты, снижающие артериальное давление. Она напомнила, что повышение давления означает сужение сосудов, следовательно, их необходимо расширить, передает РИА Новости
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По словам специалиста, одним из лучших веществ для этой цели служит молочная кислота. Она содержится в кефире, ряженке, твороге, которые следует употреблять в умеренных количествах, около одного стакана.
Кроме того, гипертоникам полезен чай каркаде, он богат антиоксидантами и витамином C, добавила Байдина. Она также порекомендовала пить кокосовую воду, которая обладает мочегонными свойствами, и какао, в котором много калия, в количестве около 200 миллилитров.
«К продуктам, снижающим артериальное давление, относятся фрукты и овощи, богатые витамином С: грейпфруты, апельсины, лимоны, а также вода с лимоном. Полезны свекла и свекольный напиток, в котором свекольный сок и вода находятся в соотношении "один к одному". Будет достаточно одного стакана: при большем количестве напиток вызывает нарушения стула», — отметила врач.
Байдина также посоветовала есть чеснок, в котором присутствует эфирное вещество аллицин, расслабляющее стенки сосудов, а также шпинат, укроп и петрушку. Эксперт заключила, что питание — это вспомогательная мера, снижать давление следует препаратами, которые назначены медиками.