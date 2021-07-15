Низкому тестостерону у мужчин нашли объяснение

Британские ученые назвали причину сниженного тестостерона у мужчин. Низкий уровень тестостерона бывает у каждого третьего мужчины с ожирением и у каждого четвертого с сахарным диабетом. Именно эти недуги негативно влияют на количество тестостерона, заявила специалист по мужскому питанию Берти Стрингер, сообщает Express.
"Уровни тестостерона сейчас на рекордно низком уровне во всем мире, и с каждым годом они становятся все меньше. Эта негативная тенденция является серьезным поводом для беспокойства".
Пикового уровня тестостерона достигают мужчины примерно в 19 лет. А снижаться он начинает после 35-40 лет.