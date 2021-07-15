Врачи назвали лучшие напитки в жару

"Каждый день человек должен употреблять как минимум 2 литра воды в день. А в аномальную жару мы, медики, советуем пить даже 3 литра воды",
"Можно сделать лимонад - выжать в воду половинку лимона. Минеральная вода с газом для организма полезна, но лучше ее употреблять после консультации с врачом."
"Он содержит углекислоту, аминокислоты и витамины группы В и С. Они благотворно влияют на иммунитет и нервную систему. Лучше всего пить квас, который сделан по ГОСТу. Это очень важно. Так вы будете уверены, что этот напиток действительно полезен, в отличие от других газированных аналогов".