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Врачи назвали лучшие напитки в жару

Стелла Шмель
3 часа назад
В жаркую погоду организму особенно важно поддерживать водный баланс. Как это сделать правильно, в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала Ольга Шарапова, заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова.
"Каждый день человек должен употреблять как минимум 2 литра воды в день. А в аномальную жару мы, медики, советуем пить даже 3 литра воды",
- сказала она.
Врач добавила, что пить лучше несладкую воду.
"Можно сделать лимонад - выжать в воду половинку лимона. Минеральная вода с газом для организма полезна, но лучше ее употреблять после консультации с врачом."
Медик пояснила, что при наличии проблем с ЖКТ такой напиток может обострить хронические болезни.
А от сладких и газированных напитков следует отказаться. В жару они лишь усилят жажду. Исключение составляет квас.
"Он содержит углекислоту, аминокислоты и витамины группы В и С. Они благотворно влияют на иммунитет и нервную систему. Лучше всего пить квас, который сделан по ГОСТу. Это очень важно. Так вы будете уверены, что этот напиток действительно полезен, в отличие от других газированных аналогов".
Правда, пить его много не стоит, разрешенная норма - 250 мл в день.
Новости,Видео,Ольга Шарапова,Комсомольская правда,
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