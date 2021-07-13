Эксперты раскрыли методы избавления от похмелья

Помимо этого, она посоветовала приобрести обезболивающие медикаменты, чтобы избавиться от головных или мышечных болей. Гарсед подчеркнула, что лучше делать выбор в пользу средств на основе парацетамола, поскольку аспирин может усилить тошноту. Избавиться от последней, по словам эксперта, можно с помощью имбирного чая. В то же время чай из расторопши способствует очищению печени, а горячая вода с медом и лимоном повышает уровень сахара в крови.