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Врач предупредила об опасности антиперспирантов в жару

News.ru
47 минут назад
Стремление блокировать с помощью антиперспирантов потоотделение может плохо сказаться на здоровье. Об этом «Радио 1» рассказала дерматолог Ирина Скорогудаева.
Врач предупредила об опасности антиперспирантов в жару
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По мнению врача, особенно опасно блокировать пот в жаркую погоду. Так, по её словам, дезодоранты длительного действия не снижают продукцию пота в потовых железах, а просто закрывают проток потовой железы. Часто это приводит к воспалительным процессам.
Для того чтобы в меньшей степени организм страдал от жары, необходимо включение терморегуляции, которое позволяет нам снижать температуру тела — 22% приходится на испарение воды с поверхности кожи. Надо быть аккуратным в жару с методами, блокирующими работу выведения секрета потовых желёз на поверхность кожи, — сказала Скорогудаева.
Специалист пояснила, что потовая и сальная железы активируют свою работу и на поверхности кожи, тем самым формируя эмульсию, которая покрывает тело человека и постоянно испаряется. Как раз за счёт этого испарения и происходит охлаждение организма.
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