Врач назвала способы борьбы с повышенной потливостью

Душ, дезодорант и антиперспирант помогут избежать повышенной потливости летом. Однако есть определенные правила их использования. Способами борьбы с потоотделением поделилась врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева в интервью радио Sputnik

По ее словам, при потоотделении необходимо принимать душ утром и вечером. При этом области подмышек следует обрабатывать мылом или гелем для душа, чтобы убить бактерии, которые живут на поверхности кожи.

Врач также объяснила, когда лучше использовать антиперспирант, а когда дезодорант. «Вечером после душа можно использовать антиперспирант, который блокирует работу потовых желез, снижает потоотделение благодаря хлориду алюминия в составе, а утром — дезодорант, чтобы маскировать запах», — заключила Нагайцева.

Уменьшить потливость стоп помогут носки из натуральных тканей и обувь из кожи, также можно применять аптечные средства.

«Существуют также специальные препараты, которые продаются в аптеке, в их состав входит хлорид алюминия. Можно обработать накануне вечером стопы и ладони, что снижает активность потовых желез, пот будет выделяться меньше», — сказала врач.