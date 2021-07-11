Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Объяснена опасность просмотра телевизора после алкоголя

Lenta.ruиещё 5
33 минуты назад
Психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники «Зависимость 24» Алексей Казанцев предостерег от употребления алкоголя во время просмотра телевизора. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.
Объяснена опасность просмотра телевизора после алкоголя
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Он объяснил, что человек, увлеченный фильмом, не обращает внимание на количество выпитого.
«Употребление спиртного в фоновом режиме во время использования гаджетов легко превращается в привычку, а потом и в зависимость от алкоголя. И жертвой ее может стать практически каждый», — предупредил он.
Ранее заведующий отделением Московского научно-практического центра наркологии Дмитрий Кубарев рассказал, что пиво и другие спиртные напитки в жару плохо влияют на сердце. По его словам, пиво выводит жидкость и микроэлементы, полезные для организма. «Получается, вместо того, чтобы насытиться водой, человек обезвоживается», — отметил врач.
Новости,Алексей Казанцев,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители