Эпидемии, которые могут нас ждать осенью

К осени медики традиционно ожидают всплеска сезонных болезней. Сейчас, когда во всем мире в самом разгаре пандемия коронавируса, специалисты переживают о новых эпидемиях, которые могут возникнуть.

Так, осенью 2020 года многие опасались, что грипп усугубит ситуацию с коронавирсуом. На этот раз предупреждают еще и о риске возникновения пневмококковой пневмонии.

О том, что есть риск наложения нескольких инфекций в один сезон, заявил Александр Горелов , замдиректора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

«Прошлой осенью нам удалось избежать этой ситуации благодаря тому, что около 70% населения привилось против гриппа. Вместе с тем, не стоит забывать о вакцинации от пневмококковой инфекции, так как в противном случае помимо вспышек гриппа и коронавируса нас может ожидать эпидемия пневмонии», — отметил он на пресс-конференции в ТАСС.

Специалист отметил, что особенно важна будет вакцинация пожилых россиян (65 лет и старше), потому как они наиболее тяжело реагируют на коронавирусную инфекцию, грипп и бактериальные формы пневмонии, которые вызываются возбудителем Streptococcus pneumoniae.