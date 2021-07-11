Эпидемии, которые могут нас ждать осенью

К осени медики традиционно ожидают всплеска сезонных болезней. Сейчас, когда во всем мире в самом разгаре пандемия коронавируса, специалисты переживают о новых эпидемиях, которые могут возникнуть.
Так, осенью 2020 года многие опасались, что грипп усугубит ситуацию с коронавирсуом. На этот раз предупреждают еще и о риске возникновения пневмококковой пневмонии.
О том, что есть риск наложения нескольких инфекций в один сезон, заявил Александр Горелов
, замдиректора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
.
«Прошлой осенью нам удалось избежать этой ситуации благодаря тому, что около 70% населения привилось против гриппа. Вместе с тем, не стоит забывать о вакцинации от пневмококковой инфекции, так как в противном случае помимо вспышек гриппа и коронавируса нас может ожидать эпидемия пневмонии», — отметил он на пресс-конференции в ТАСС.
Специалист отметил, что особенно важна будет вакцинация пожилых россиян (65 лет и старше), потому как они наиболее тяжело реагируют на коронавирусную инфекцию, грипп и бактериальные формы пневмонии, которые вызываются возбудителем Streptococcus pneumoniae.
При этом следует обратить внимание, по мнению специслиста, на массовую вакцинацию и от других патологий, например, кори. В развитых странах вспышки происходят редко, но если расслабиться и отпустить контроль ситуации, они вскоре снова вернутся.