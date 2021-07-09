Врач рассказала, как избежать теплового удара

Избежать теплового удара в жару помогут головной убор и легкая светлая одежда, в помещении лучше обеспечить температуру в 20–25 градусов, желательно меньше использовать плиту и духовку при готовке и почаще принимать освежающий душ, рассказала РИА Новости врач медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Суна Исакова.

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"Летом люди традиционно проводят много времени на улице и именно на этот период приходится большинство отпусков. Однако в жаркую погоду возрастает и риск получения теплового удара — состояния, развивающегося в результате общего перегрева организма. Чтобы избежать теплового удара, уличные работы следует отложить на вечернее время. Пейте больше воды, чем обычно, не дожидаясь, пока почувствуете жажду",

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- рассказала Исакова.

В жару необходимо носить головные уборы, широкую свободную одежду светлых цветов, использовать солнцезащитные крем и очки. Максимально возможное время следует оставаться в помещении, где есть кондиционер, но стоит избегать резкого перепада температур, отмечает врач.

"Старайтесь сохранять прохладу в помещении. Для этого нужно использовать термометр. Оптимальная температура — 20-25 градусов или не более 32 градусов, если отсутствует кондиционер. Желательно оставлять открытыми окна в период минимальной температуры: ночью и ранним утром. Днем лучше закрывать окна и шторы, особенно с солнечной стороны",

- рекомендует Исакова.

По ее словам, при приготовлении пищи надо стараться меньше использовать духовку или плиту, так как это может способствовать повышению температуры в помещении. Кроме того, можно принимать освежающий душ, но стоит избегать резких перепадов температур - они особенно нежелательны для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Если в условиях пандемии и масочного режима стало плохо из-за маски, необходимо отойти минимум на шесть шагов от окружающих и снять ее, чтобы облегчить дыхание.