Главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности лечения травами. В Instagram он рассказал, когда они могут наносить вред здоровью человека.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости Владимир Песня / РИА Новости

«При неправильном применении самые популярные и известные всем лекарственные травы могут быть опасны»,

— отметил специалист. В качестве примера он привел зверобой. По словам доктора, его нельзя использовать тем, кто применяет антибиотики и статины.

Кроме того, травы способны нанести вред при передозировке — основной причине отравления лекарственными растениями. По этой причине Мясников порекомендовал использовать сборы, разработанные фармакологами, и строго соблюдать дозировку.

Доктор также подчеркнул, что нанести непоправимый вред здоровью могут травы, собранные около железной дороги и впитавшие в себя кадмий.

«Недопустимо собирать травы в тех местах, где могут быть тяжелые металлы»,

— добавил медик.