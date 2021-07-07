Главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников
предупредил об опасности лечения травами. В Instagram он
рассказал, когда они могут наносить вред здоровью человека.
Фото: Владимир Песня / РИА НовостиВладимир Песня / РИА Новости
«При неправильном применении самые популярные и известные всем лекарственные травы могут быть опасны»,
— отметил специалист. В качестве примера он привел зверобой. По словам доктора, его нельзя использовать тем, кто применяет антибиотики и статины.
Кроме того, травы способны нанести вред при передозировке — основной причине отравления лекарственными растениями. По этой причине Мясников порекомендовал использовать сборы, разработанные фармакологами, и строго соблюдать дозировку.
Доктор также подчеркнул, что нанести непоправимый вред здоровью могут травы, собранные около железной дороги и впитавшие в себя кадмий.
«Недопустимо собирать травы в тех местах, где могут быть тяжелые металлы»,
Ранее Мясников предупредил
об опасных свойствах популярного лекарства «Ранитидин» и его аналогов, применяющихся для лечения и профилактики заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом.