Россияне массово жалуются на болезнь купальщиков

В России зафиксирован всплеск заболеваемости церкариозом, более известным как «болезнь купальщиков». Об этом пишет «Московский комсомолец».

Россияне обращаются к дерматологам с жалобами на кожный зуд, температуру и волдыри по всему телу. Обычно они возникают после купания в водоемах со стоячей водой.

Врач-дерматолог Инна Петросова объяснила, что причиной болезни являются церкарии — гельминты, живущие в организмах водоплавающих и болотных птиц. С птичьим пометом личинки паразитов оказываются в воде, селятся на подводных растениях и атакуют человека. Она предупредила, что лечение может продлиться месяц, так что заниматься самолечением не стоит.

В песке также обитают простейшие, патогенные грибы, глисты, бактерии. Его попадание в организм отдыхающих через микротрещины и мелкие раны может привести к болезням, грибковым и другим инфекциям: микоз, кандидоз, церкариоз и прочие.