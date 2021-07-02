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Россияне массово жалуются на болезнь купальщиков

Даня Виттиг
3 часа назад
В России зафиксирован всплеск заболеваемости церкариозом, более известным как «болезнь купальщиков». Об этом пишет «Московский комсомолец».
Россияне массово жалуются на болезнь купальщиков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Россияне обращаются к дерматологам с жалобами на кожный зуд, температуру и волдыри по всему телу. Обычно они возникают после купания в водоемах со стоячей водой.
Врач-дерматолог Инна Петросова объяснила, что причиной болезни являются церкарии — гельминты, живущие в организмах водоплавающих и болотных птиц. С птичьим пометом личинки паразитов оказываются в воде, селятся на подводных растениях и атакуют человека. Она предупредила, что лечение может продлиться месяц, так что заниматься самолечением не стоит.
В песке также обитают простейшие, патогенные грибы, глисты, бактерии. Его попадание в организм отдыхающих через микротрещины и мелкие раны может привести к болезням, грибковым и другим инфекциям: микоз, кандидоз, церкариоз и прочие.
А хождение в мокром купальнике может привести к циститу, уретриту, развитию других воспалительных заболеваний и респираторных инфекций.
Новости,Московский комсомолец,
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