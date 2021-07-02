Как выявить опасные заболевания по налету на языке

Янушевич объяснил, что возникновение налета на языке может свидетельствовать как о безопасных для здоровья факторах, так и об опасных. Например, по словам докторов, белый налет появляется из-за плохой гигиены полости рта, сахарного диабета или приема антибиотиков. Синеватый цвет языка — признак нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

Проблемы работы желудочно-кишечного тракта вызывают авитаминоз. По словам стоматолога, в этом случае язык приобретает малиновый оттенок, а также трескается и кровоточит. Если человек имеет заболевание, связанное с желчевыводящими путями, то язык приобретает коричневый цвет, а иногда становится черным.

Еще одной причиной появления налета врачи назвали инфекционные заболевания, например, герпес. Продолжительный сахарный диабет может вызвать сухость во рту и кандидоз, от чего появляется белый налет специфической консистенции. А вот от патологий печени и желчного пузыря язык приобретает зеленоватый оттенок, уточнили врачи.

«Онкологические заболевания сами по себе вызывают спектр разных процессов: авитаминоз, увеличение сахара, снижение иммунитета», — перечислил стоматолог. Поскольку рак может вызывать различные сопутствующие заболевания, то и налет на языке может стать одним из них. «Специфического фактора нет», — подытожил Янушевич, соответственно, распознать рак по определенному цвету налета невозможно.