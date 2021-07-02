Россияне массово жалуются на болезнь купальщиков

В 2020 году эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев
предупредил, что песок на пляжах у рек и озер может стать источником заражения различными бактериями, микробами и паразитами. По его словам, из-за отсутствия дезинфекции песок считается благоприятной средой для размножения микроорганизмов на глубине в пять-шесть сантиметров. В песке также обитают простейшие, патогенные грибы, глисты, бактерии. Его попадание в организм отдыхающих через микротрещины и мелкие раны может привести к болезням, грибковым и другим инфекциям: микоз, кандидоз, церкариоз и прочие. Хождение в мокром купальнике и переохлаждение может привести к циститу, уретриту, развитию других воспалительных заболеваний и респираторных инфекций.