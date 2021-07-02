Россияне массово жалуются на болезнь купальщиков

В столичном регионе фиксируется серьезный всплеск заболеваемости церкариозом, более известным как «болезнь купальщиков». Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Россияне обращаются к дерматологам с жалобами на кожный зуд, температуру и волдыри по всему телу. Большинство из пациентов признались, что спасались от жары, купаясь в водоемах со стоячей водой.

Виновниками болезни являются церкарии — гельминты, живущие в организмах водоплавающих и болотных птиц. С птичьим пометом личинки паразитов оказываются в воде, селятся на подводных растениях и атакуют оказавшегося в воде человека, пояснила врач-дерматолог Инна Петросова. Она предупредила, что лечение может продлиться месяц, так что заниматься самолечением не стоит.

В 2020 году эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев предупредил, что песок на пляжах у рек и озер может стать источником заражения различными бактериями, микробами и паразитами. По его словам, из-за отсутствия дезинфекции песок считается благоприятной средой для размножения микроорганизмов на глубине в пять-шесть сантиметров. В песке также обитают простейшие, патогенные грибы, глисты, бактерии. Его попадание в организм отдыхающих через микротрещины и мелкие раны может привести к болезням, грибковым и другим инфекциям: микоз, кандидоз, церкариоз и прочие. Хождение в мокром купальнике и переохлаждение может привести к циститу, уретриту, развитию других воспалительных заболеваний и респираторных инфекций.