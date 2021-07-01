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Ученые выяснили, какая диета облегчает мигрень

Анна Арсеньева
1 час назад
Ученые из США выяснили, какая диета облегчает головные боли у людей, страдающих от мигреней. Работа опубликована в журнале The BMJ.
Ученые выяснили, какая диета облегчает мигрень
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В исследовании приняли участие182 взрослых, 88 процентов из которых женщины. Их разделили на три группы, которые в течение 16 недель придерживались разного питания. Первая соблюдала диету с высоким содержанием жирной рыбы и пониженным содержанием растительных жиров, прежде всего линолевой кислоты, вторая — с высоким содержанием жирной рыбы и линолевой кислоты, третья, контрольная, — с высоким содержанием линолевой кислоты и низким содержанием жирной рыбы.
Как оказалось, диета с меньшим содержанием растительного масла и большим количеством жирной рыбы сокращала на 30-40 процентов количество часов головной боли в день и в месяц по сравнению с контрольной группой.
"Это исследование обнаружило доказательства того, что изменения в диете могут принести некоторое облегчение миллионам, страдающим от мигрени", - заявили авторы работы.
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