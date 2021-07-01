Ученые выяснили, какая диета облегчает мигрень

Ученые из США выяснили, какая диета облегчает головные боли у людей, страдающих от мигреней. Работа опубликована в журнале The BMJ.

В исследовании приняли участие182 взрослых, 88 процентов из которых женщины. Их разделили на три группы, которые в течение 16 недель придерживались разного питания. Первая соблюдала диету с высоким содержанием жирной рыбы и пониженным содержанием растительных жиров, прежде всего линолевой кислоты, вторая — с высоким содержанием жирной рыбы и линолевой кислоты, третья, контрольная, — с высоким содержанием линолевой кислоты и низким содержанием жирной рыбы.

Как оказалось, диета с меньшим содержанием растительного масла и большим количеством жирной рыбы сокращала на 30-40 процентов количество часов головной боли в день и в месяц по сравнению с контрольной группой.