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ВОЗ дала рекомендации по борьбе с распространением «черной плесени»

ТК «Звезда»
4 часа назад
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что организация рекомендует минимизировать использование гормональных препаратов и антибиотиков при тяжелом заболевании коронавируса
ВОЗ дала рекомендации по борьбе с «черной плесенью»
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»
Это, по словам эксперта, необходимо для того, чтобы не подхватить грибковую инфекцию, которая связана с «черной плесенью».
Она объяснила, что некоторые из грибковых инфекций, которые ранее были обнаружены у пациентов с COVID-19 в Индии, могут быть связаны с дрожжами, другие же с плесенью. А она может вызывать такие инфекции, как мукормикоз и аспергиллез (вызванный другим типом грибка).
«Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями»,
- отметила Вуйнович, передает РИА Новости.
По ее словам, нужно свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести.
Вуйнович подчеркнула, что кортикостероиды в тяжелых случаях спасают жизнь, но их массовое применение может вызывать грибковые инфекции. Кроме того, она рекомендовала тщательно очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, в частности вентиляторы.
Накануне сообщалось, что более 40 тысяч человек в Индии заразились «черной плесенью».
Кроме того, зафиксировано более трех тысяч случаев летального исхода из-за «черной плесени». У 64% зараженных диагностирован диабет, 53% принимали стероидные препараты.
Новости,Мелита Вуйнович,ВОЗ,РИА Новости,
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