Раскрыт «необъяснимый» симптом дефицита витамина D

По словам специалиста, нет необходимости постоянно загорать для выработки витамина D. Он назвал полчаса на свежем воздухе достаточным периодом, подчеркнув, что солнца нужно всего пять-десять минут. Также Мясников добавил, что источниками витамина D являются молоко, яйца и морепродукты.