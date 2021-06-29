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Раскрыт «необъяснимый» симптом дефицита витамина D

Катерина Саломе
1 час назад
Главврач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников заявил о самом частом и при этом «необъяснимом» симптоме дефицита витамина D. Подробно об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
Раскрыт «необъяснимый» симптом дефицита витамина D
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Люди с дефицитом витамина D говорят, что у них все болит. Это необъяснимые скелетно-мышечные боли. Если вы нашли у себя такой симптом, при этом у вас нет грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, то вам нужно проверить уровень витамина D»,
- отметил доктор.
По словам специалиста, нет необходимости постоянно загорать для выработки витамина D. Он назвал полчаса на свежем воздухе достаточным периодом, подчеркнув, что солнца нужно всего пять-десять минут. Также Мясников добавил, что источниками витамина D являются молоко, яйца и морепродукты.
Новости,Александр Мясников,
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