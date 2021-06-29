Более 40 тысяч человек заразились «черной плесенью»

По его словам, всего в стране было зарегистрировано 40 845 подобных случаев, при этом у 31 344 пациентов болезнь поразила нос, придаточные пазухи носа и часть мозга. Также было зафиксировано 3129 летальных исходов. Отмечается, что у 64 процентов заразившихся «черной плесенью» был диабет, а 53 процента принимали стероидные препараты.