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Раскрыт неожиданный симптом проблем с печенью

Стелла Шмель
4 часа назад
Врач-гепатолог Дмитрий Монахов назвал неочевидный симптом проблем с печенью. Об этом среди прочего он рассказал в беседе с "Пятым каналом".
Раскрыт неожиданный симптом проблем с печенью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Оказалось, что слабость и постоянная сонливость в дневное время и невозможность заснуть в ночное время суток - это симптом проблем с печенью.
"Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость".
Также на проблемы с печенью указывает желтизна кожи и белков глаз, тошнота и рвота, а также тяжесть в правом предреберье.
Чтобы сохранить печень здоровой, врач советует придерживаться средиземноморской диеты, включить в рацион омега-3 и полинасыщенные жирные кислоты, а также регулярно заниматься спортом.
Ранее "Рамблер" писал про характерные признаки цирроза печени.
Новости,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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