Раскрыт неожиданный симптом проблем с печенью

Врач-гепатолог Дмитрий Монахов назвал неочевидный симптом проблем с печенью. Об этом среди прочего он рассказал в беседе с "Пятым каналом".

Оказалось, что слабость и постоянная сонливость в дневное время и невозможность заснуть в ночное время суток - это симптом проблем с печенью.

"Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость".

Также на проблемы с печенью указывает желтизна кожи и белков глаз, тошнота и рвота, а также тяжесть в правом предреберье.