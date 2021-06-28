Раскрыт неожиданный симптом проблем с печенью

Врач-гепатолог Дмитрий Монахов назвал неочевидный симптом проблем с печенью. Об этом среди прочего он рассказал в беседе с "Пятым каналом".
Оказалось, что слабость и постоянная сонливость в дневное время и невозможность заснуть в ночное время суток - это симптом проблем с печенью.
"Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость".
Также на проблемы с печенью указывает желтизна кожи и белков глаз, тошнота и рвота, а также тяжесть в правом предреберье.
Чтобы сохранить печень здоровой, врач советует придерживаться средиземноморской диеты, включить в рацион омега-3 и полинасыщенные жирные кислоты, а также регулярно заниматься спортом.