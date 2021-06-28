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Сонливость оказалась признаком проблем с печенью

Lenta.ruиещё 5
1 час назад
Врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов в беседе с «Пятым каналом» рассказал, что сонливость в дневное время оказалась признаком опасной патологии.
Сонливость оказалась признаком проблем с печенью
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам специалиста, сонливость днем и бессонница ночью могут указывать на проблемы с печенью.
«Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость», — сказал он.
Врач отметил, что на проблемы с этим органом указывают также такие симптомы, как желтизна кожных покровов и белков глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье.
Для того, чтобы сохранить здоровье печени, собеседник телеканала посоветовал придерживаться средиземноморской диеты, употреблять омега-3 и полинасыщенные жирные кислоты, а также давать организму физические нагрузки.
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