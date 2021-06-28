Сонливость оказалась признаком проблем с печенью

Врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов в беседе с «Пятым каналом» рассказал, что сонливость в дневное время оказалась признаком опасной патологии.

По словам специалиста, сонливость днем и бессонница ночью могут указывать на проблемы с печенью.

«Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость», — сказал он.

Врач отметил, что на проблемы с этим органом указывают также такие симптомы, как желтизна кожных покровов и белков глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье.