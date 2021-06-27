Назван "необъяснимый" симптом дефицит витамина D

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об одном из наиболее распространенных симптомов дефицита витамина D. По словам специалиста, речь идет о необъяснимых мышечно-скелетных болях.

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"По медицинскому закону, любой человек, у которого все болит, и при этом у него нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, этот человек должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D",

- рассказал Мясников.

Медик добавил, что для того, чтобы выработать витамин D, специально загорать не нужно, так как он может вырабатываться "просто на открытом воздухе".

Для этого достаточно провести время на улице около получаса. На солнце для выработки витамина D потребуется не более десяти минут.

В список источников витамина D врач включил молоко, морепродукты и яйца.