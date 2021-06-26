В Японии создали первую "съедобную" вакцину от холеры

Японские молекулярные биологи разработали первую съедобную вакцину от холеры на базе зерен генно-модифицированного риса и успешно проверили ее безопасность на добровольцах. Об этом в субботу сообщила пресс-служба университета Токио со ссылкой на статью в журнале Lancet Microbe.

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"Результаты наших первых опытов заставили меня очень оптимистично смотреть на будущее нашей вакцины. Иммунитет добровольцев реагировал и на небольшие, и на средние, и на большие дозы вакцины, каждый раз при этом повышая силу своей реакции на белки холерного вибриона",

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- заявил профессор университета Токио (Япония) Хироси Киёно, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

По данным ВОЗ, каждый год холерой заражается около 1,3-4 млн. человек, а еще примерно 20-140 тыс. погибает от инфекции, источником которой обычно выступает зараженная пища или вода. Как правило, большинство случаев заражения холерой происходят в развивающихся странах Азии и Африки. Существующие вакцины от холеры защищают организм человека лишь несколько лет, и при этом они крайне плохо работают при введении в организм малолетних детей, особенно уязвимых для холеры.

Профессор Хироси Киёно и его коллеги сделали большой шаг к решению этой проблемы, разработав первую полноценную "съедобную" вакцину от холеры, для хранения, производства и использования которой не требуется никаких специальных условий.

По своей сути, она представляет собой порошок из перемолотых зерен генно-модифицированного риса. В его геном ученые встроили фрагмент ДНК холерного вибриона, который отвечает за производство определенных сегментов белка CTB, главного токсина этой бактерии.

Долговечная съедобная вакцина

Это вещество, как показали опыты с образцами крови людей, переболевших холерой, вызывает сильную иммунную реакцию и заставляет их организм вырабатывать большое количество антител, способных соединяться с оболочкой холерного вибриона.

Руководствуясь этой идеей, японские ученые модифицировали геном риса таким образом, что растение начало накапливать большое число обрывков белка CTB в жировых включениях внутри белковой части зерен риса. Эти белки, как отмечает профессор Киёно, выступают в качестве защитной оболочки, которая позволяет фрагментам токсина достичь слизистой оболочки кишечника, где их захватывают иммунные клетки.

Работу вакцины ученые проверили на шести десятках добровольцев, половина из которых получила реальную вакцину, а остальные - раствор обычной рисовой муки, приправленный солью. Последующие наблюдения показали, что вакцина не вызвала никаких побочных реакций и привела к формированию большого числа антител у двух третей добровольцев.

Иммунитет остальных 30% относительно слабо прореагировал на вакцину, что биологи связывают с различиями в состоянии микрофлоры добровольцев. В частности, ученые обнаружили, что прививка заметно активнее действовала на тех участников эксперимента, чья микрофлора отличалась высоким видовым разнообразием.