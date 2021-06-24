Женщина ослепла на несколько дней из-за плесени

42-летняя Луиза Деррик из города Уоллингтон, штат Нью-Джерси, пожаловалась на то, что плесень, которая появилась у нее в квартире, сделала ее похожей на «жертву кислотной атаки». Об этом сообщает издание Metro.
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Деррик рассказала, что впервые заметила плесень в съемной квартире три года назад. Американка несколько раз обращалась к арендодателю с жалобами и просьбами помочь избавиться от нее.
«В итоге ко мне пришли слишком поздно, когда плесень распространилась по всему дому»,
По словам женщины, она пыталась отчистить стены и мебель самостоятельно, но в результате этой попытки она ослепла на несколько дней.
«Несколько дней я ничего не видела, потому что мое лицо сильно распухло, но когда я наконец открыла глаза и подошла к зеркалу, мне стало очень обидно — я выглядела так, будто кто-то плеснул мне в лицо кислотой»,
Американка добавила, что плесень разрушила «весь ее дом», и что она «потеряла абсолютно все», включая некоторые вещи ее недавно умершего отца.
Женщина вынуждена оставаться дома и подвергать себя опасности из-за хронической астмы, которая осложнилась функциональным неврологическим расстройством. Она уволилась с работы и большую часть времени проводит в заплесневелой квартире.
«Мисс Деррик несколько раз сама отменяла наши визиты, однако мы по-прежнему намерены ей помочь. Сейчас мы обсуждаем решение, которое бы полностью ее удовлетворило»,
— сказал представитель компании-арендодателя.