Умерший на полчаса мужчина пришел в себя, удивив врачей

Британец, которого собирались признать умершим, пришел в себя и озадачил врачей. Об этом сообщает Mirror.

Фото: Страница Эми Шиверс в Facebook Страница Эми Шиверс в Facebook

30-летний Шон Шиверс (Sean Chilvers) оказался в больнице в начале 2021 года, после того как неожиданно потерял сознание у себя в комнате. Не дала мужчине умереть его мать — она делала сыну сердечно-легочную реанимацию полчаса, пока не приехала скорая.

Во время падения Шиверс получил черепно-мозговую травму, и в больнице его ввели в медикаментозную кому. Врачи долго не могли понять, что произошло с мужчиной. В итоге у пациента обнаружили редкое заболевание, связанное с чрезмерным количеством калия в крови, из-за которого у него отказали почки.

Состояние британца оставалось критическим, и медики начали готовить семью к тому, что родственника придется отключить от аппаратов жизнеобеспечения. Однако родители пациента верили, что их сын «настоящий боец», и настояли на продолжении лечения.

К удивлению врачей, Шиверс не только пришел в себя, но, несмотря на повреждения мозга, сейчас идет на поправку — к нему вернулась речь, и он даже может сам приготовить себе кофе.

Пока Шиверс остается под наблюдением медиков, однако его состояние постепенно улучшается.

«Он — наше маленькое чудо. Я сделаю все, чтобы показать ему, насколько он дорог нам. Сейчас я просто хочу, чтобы сын поскорее вернулся домой»,