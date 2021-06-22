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Ученые доказали способность кофе снижать риск смерти

Lenta.ruиещё 12
8 часов назад
Британские ученые выяснили, что кофе снижает риск развития хронических заболеваний печени. Специалисты также доказали способность напитка уменьшать вероятность летального исхода в таких случаях, сообщает The Guardian.
Доказана способность кофе снижать риск смерти
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Исследователи проанализировали данные 494 585 участников британского биобанка — проекта, направленного на поиск генетических факторов и факторов окружающей среды. В эксперименте участвовали добровольцы от 40 до 69 лет. Большинство из них признались в любви к кофе (384 818 человек), а остальные сказали, что не употребляли напиток (109 767 человек).
Специалисты изучали состояние печени участников на протяжении почти 11 лет и зафиксировали 3600 случаев хронического заболевания печени, 301 смертельный исход и 1839 случаев жировой болезни печени. Исследователи также учли такие факторы, как индекс массы тела участников, употребление алкоголя и статус курения.
В результате анализа ученые выяснили, что употребляющие кофе любого сорта рисковали приобрести хроническое заболевание печени или жировой болезни печени на 20 процентов меньше. Кроме того, у приверженцев кофе риск смерти от этих причин оказался на 49 процентов ниже, чем у другой группы.
«По большой выборке в Великобритании доказано, что употребление кофе защищает от тяжелых заболеваний печени»,
— подчеркнул профессор Пол Родерик и соавтор исследования из Университета Саутгемптона.
В результате работы ученые предположили, что кофе служит эффективным средством в борьбе за здоровье печени.
Новости,Пол Родерик,The Guardian,
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