Доказана связь между употреблением красного мяса и раком

Ученые Института раковых исследований Дана-Фарбер нашли дополнительные доказательства связи употребления мяса и рака кишечника. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cancer Discovery. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ученые секвенировали экзом раковых клеток колоректальной карциномы. Экзомом называют ту часть генома, которая представлена экзонами — участками, которые непосредственно участвуют в синтезе белка. Всего было рассмотрено 900 случаев рака у пациентов, которые наблюдались в рамках исследования, связывающих заболевание с образом жизни и питанием.

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Исследователи обнаружили, что случаи рака были связаны с типом повреждения ДНК, называемым алкилированием, который ранее не был описан для колоректальной карциномы. Алкилированию подвергались протоонкогены KRAS и PIK3CA. KRAS кодирует белок, который участвует в передаче сигналов, связанных с инициацией роста и деления клеток. Кроме того, широко известно, что мутации в PIK3CA связаны с развитием различных человеческих опухолей.

Подвергшиеся изменениям ткани, в основном, располагались в дистальном отделе кишечника, который ведет к прямой кишке, где чаще всего развиваются опухоли. Все выявленные мутации в генах также были связаны с плохой выживаемостью пациентов. Самые обширные уровни алкилирования повышали риски смерти от рака прямой кишки на 47 процентов.

Аналогичный мутационный процесс наблюдался и в тканях здорового кишечника, однако во всех случаях ученые выявили ассоциацию с высоким уровнем употребления переработанного и необработанного красного мяса, но не с потреблением птицы, рыбы или другими изученными факторами образа жизни. Это объясняется тем, что в мясе содержатся химические вещества, способные вызвать алкилирование, например, нитрозосоединения.