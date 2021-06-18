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Мясников предупредил об опасности популярного с советских времен лекарства

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности «Амиодарона» — популярного с советских времен препарата, обладающего антиаритмическим действием. О вреде, который может нанести лекарство, он рассказал в эфире программы «О самом главном». Выпуск опубликован на YouTube.
Мясников предупредил об опасности «Амиодарона»
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам Мясникова, многие люди, страдающие от мерцательной аритмии, принимают «Амиодарон» — лекарство, которое «обожают советские врачи». Доктор отметил, что этот препарат действительно крайне эффективен и практически всегда помогает нормализовать сердечный ритм. Тем не менее от лекарства отказались во всем мире из-за влияния, которое оно оказывает на другие органы.
Врач отметил, что препарат содержит очень много йода, из-за чего «губит щитовидную железу». Кроме того, «Амиодарон» вызывает необратимые фиброзные изменения в легких, подчеркнул Мясников.
«Это лекарство моей юности. Оно произвело переворот когда-то — в моей юности», — объяснил 67-летний доктор. Он добавил, что с тех пор появились другие препараты, которые не несут таких негативных последствий для организма, и призвал зрителей, которые принимают «Амиодарон», обсудить назначение с врачом.
Ранее Мясников рассказал о вреде и пользе супов. По его словам, это блюдо незаменимо для запуска системы пищеварения. В то же время супы содержат очень много соли, что может быть опасно для некоторых категорий людей.
Новости,Александр Мясников,
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