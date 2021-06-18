Мясников предупредил об опасности «Амиодарона»

По словам Мясникова, многие люди, страдающие от мерцательной аритмии, принимают «Амиодарон» — лекарство, которое «обожают советские врачи». Доктор отметил, что этот препарат действительно крайне эффективен и практически всегда помогает нормализовать сердечный ритм. Тем не менее от лекарства отказались во всем мире из-за влияния, которое оно оказывает на другие органы.