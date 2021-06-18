Мясников предупредил об опасности «Амиодарона»

По словам Мясникова, многие люди, страдающие от мерцательной аритмии, принимают «Амиодарон» — лекарство, которое «обожают советские врачи». Доктор отметил, что этот препарат действительно крайне эффективен и практически всегда помогает нормализовать сердечный ритм. Тем не менее от лекарства отказались во всем мире из-за влияния, которое оно оказывает на другие органы.
«Это лекарство моей юности. Оно произвело переворот когда-то — в моей юности», — объяснил 67-летний доктор. Он добавил, что с тех пор появились другие препараты, которые не несут таких негативных последствий для организма, и призвал зрителей, которые принимают «Амиодарон», обсудить назначение с врачом.