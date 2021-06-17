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Врач рассказал, что делать при солнечном ожоге

Стелла Шмель
1 час назад
Как быть при солнечном ожоге и почему люди обгорают на солнце, рассказал врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников в разговоре с радио Sputnik.
Врач рассказал, что делать при солнечном ожоге
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Он объяснил, что наиболее безопасное время для солнечных ванн это 10-11 утра и после 17 часов вечера. Но что делать, если вы уже обгорели?
"Самое первое – вы должны убежать от солнца, причем убежать не просто под навес, потому что там будет воздух той же температуры, и это пагубно воздействует на кожу в этой ситуации, а бежать в закрытое от солнца помещение, где температура будет ниже",
- объясняет врач.
Если такой возможности нет, нужно укрыться одеждой, чтобы защитить себя от ультрафиолета.
Также не стоит пользоваться сметаной или кефиром. Любые спиртосодержащие лосьоны и кислотосодержащие продукты будут пагубно сказываться на качестве кожи.
Лучше взять увлажняющие кремы, в идеале с витамином E, экстрактом ромашки, соком алоэ и с пантенолом.
Если ожог сопровождается болью в теле, можно принять обезболивающий препарат.
Чтобы защитить себя от ожогов, следует использовать солнцезащитные кремы.
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Новости,ИА Sputnik,
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