Врач рассказал, что делать при солнечном ожоге

Как быть при солнечном ожоге и почему люди обгорают на солнце, рассказал врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников в разговоре с радио Sputnik

Он объяснил, что наиболее безопасное время для солнечных ванн это 10-11 утра и после 17 часов вечера. Но что делать, если вы уже обгорели?

"Самое первое – вы должны убежать от солнца, причем убежать не просто под навес, потому что там будет воздух той же температуры, и это пагубно воздействует на кожу в этой ситуации, а бежать в закрытое от солнца помещение, где температура будет ниже",

- объясняет врач.

Если такой возможности нет, нужно укрыться одеждой, чтобы защитить себя от ультрафиолета.

Также не стоит пользоваться сметаной или кефиром. Любые спиртосодержащие лосьоны и кислотосодержащие продукты будут пагубно сказываться на качестве кожи.

Лучше взять увлажняющие кремы, в идеале с витамином E, экстрактом ромашки, соком алоэ и с пантенолом.

Если ожог сопровождается болью в теле, можно принять обезболивающий препарат.