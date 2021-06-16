Назван способ диагностировать рак по цвету ногтей

В программе отметили, что черный цвет ногтя — это не всегда последствие механической травмы. Иногда он обусловлен отложением меланина, которое свидетельствует о таких заболеваниях, как невус и меланома. Врачи отметили, что при онкологическом заболевании поврежденным выглядит не только сам ноготь, но и кожа вокруг него. В то же время они подчеркнули, что иногда потемнение ногтевой пластины может быть реакцией на антибиотики и ультрафиолетовое излучение.