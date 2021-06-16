Испорченные продукты могут вызывать рак

Испорченные продукты заражаются большим количеством микроорганизмов, которые способны вызывать заболевания, в том числе рак. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-онколог медицинского сервиса «СберЗдоровье» Суна Исакова.

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Так, доказанным канцерогенным влиянием на печень обладает афлатоксин, который вырабатывается плесневыми грибами рода Аспергиллюс. Такой вид грибов чаще всего обнаруживается в зерновых культурах, арахисе, лесном орехе и молоке, полученном от коров, питавшихся зерном плохого качества.

«Токсин попадает по воротной вене в печень, где повреждает ДНК печеночных клеток и вызывает мутации, приводящие к опухолевой трансформации клеток, а острая интоксикация афлатоксином может привести к летальному исходу»

— рассказала Исакова.

Врач пояснила, что заражение продуктов может происходить до, во время или после уборки урожая. Споры могут переноситься насекомыми, грызунами и птицами. В связи с тем, что внешний вид продуктов не меняется после заражения, разработаны методы обнаружения в них токсина, и если его концентрация превышает допустимую, партию уничтожают.

При этом контролировать малые производства сложно, поэтому Всемирная организация здравоохранения разработала рекомендации для профилактики отравлений. Так, надо внимательно проверять цельное зерно и орехи на наличие плесени, выбрасывать пораженные, обесцветившиеся и сморщенные. Покупать по возможности стоит максимально свежие продукты, произведенные близко к месту продажи, а не доставленные длительной перевозкой. Кроме того, стоит при покупке отдавать приоритет известным производителям. Также важно соблюдать правила хранения продуктов питания и не хранить слишком долго.

Риск потребления афлатоксинов также поможет снизить разнообразный режим питания. Он же поможет укрепить здоровье.