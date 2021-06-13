Какие изменения вызывает дефицит витамина D в организме

Всем людям, проживающим в России необходимо сдавать анализы на витамин D. Из-за долгой зимы, большинство россиян страдает авитаминозом.

При этом витамин D относится к веществам, имеющим высокую значимость для поддержания здоровья. Специалисты рассказали, какие изменения претерпевает организм, в случае недостатка элемента. Об этом пишет журнал Medicine.

Психоневрологические нарушения

По словам медиков, «недостаток витамина D в первую очередь проявляется постоянной усталостью». Также у человека проявляется частая головная боль, депрессия, снижение когнитивных функций.

Нарушения опорно-двигательного аппарата

Об этом изменении в состоянии организма, возникающим в связи с дефицитом витамина D, информирует журнал Musculoskeletal Medicine. С каждым годом становится все больше исследований, доказывающих, что он «играет важную роль в нормальном функционировании костей и мышц».

При нехватке витамина в организме возможна боль в костях,

слабость и болезненность мышц, учащающиеся падения, переломы. Дело в том, что витамин D влияет на усваивание кальция, отсюда и переломы.