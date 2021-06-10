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Врач посоветовал мыть посуду, чтобы бросить курить

Мария Грибова
39 минут назад
Врач и телеведущий Александр Мясников дал несколько простых советов для борьбы с курением. Этим он поделился в своем Telegram-канале.
Врач посоветовал мыть посуду, чтобы бросить курить
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Медик предложил избегать факторов риска: например, общества других курящих, стрессовых ситуаций, кофе, алкоголя, а также острой и соленой пищи. Он также призвал "попытаться что-то им противопоставить":
"Поел — и пошел мыть посуду! Зачем? Машина же есть? И жена к такому не привыкла? Да затем, что самое время закурить после еды, а у тебя руки мокрые и заняты!"
Если же у человека острое желание покурить, то Мясников советует что-то пожевать, будь то морковь, жвачка или семечки, а также выполнять дыхательную гимнастику.
Он также рекомендует избавиться от зажигалок, пепельниц и запаха табака в автомобиле.
Ранее "Рамблер" писал о том, для кого опасен тополиный пух.
Новости,Александр Мясников,
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