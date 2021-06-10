Врач посоветовал мыть посуду, чтобы бросить курить

Врач и телеведущий Александр Мясников дал несколько простых советов для борьбы с курением. Этим он поделился в своем Telegram-канале.

Медик предложил избегать факторов риска: например, общества других курящих, стрессовых ситуаций, кофе, алкоголя, а также острой и соленой пищи. Он также призвал "попытаться что-то им противопоставить":

"Поел — и пошел мыть посуду! Зачем? Машина же есть? И жена к такому не привыкла? Да затем, что самое время закурить после еды, а у тебя руки мокрые и заняты!"

Если же у человека острое желание покурить, то Мясников советует что-то пожевать, будь то морковь, жвачка или семечки, а также выполнять дыхательную гимнастику.