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Названы продукты, защищающие от камней в почках

Мария Грибова
1 час назад
Врач-диетолог Юлия Чехонина перечислила продукты питания, которые смогут предупредить возникновение камней в почках. Об этом она рассказала в беседе с «Москвой 24».
Названы продукты, защищающие от камней в почках
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Сообщается, что для профилактики мочекаменной болезни необходимо в достаточном количестве употреблять магний и витамин В6. Они содержатся в таких продуктах, как кешью, пшеничные отруби и рыба.
Что касается пшеничных отрубей, то их достаточно употреблять по 50 граммов равномерно в течение дня, добавляя в жидкие блюда и напитки. А в 100 100 граммах кешью содержится 68% от рекомендуемой суточной нормы потребления магния.
Чехонина также советует есть не менее трех раз в неделю 100–150 граммов рыбы. В этом продукте еще содержатся кислоты омега-3, в которых нуждаются практически все клетки организма, в том числе и почечная ткань.
Медик добавила, что для профилактики мочекаменной болезни необходимо также регулярное употребление щелочной минеральной воды, лучше лечебно-столовой с высоким содержанием магния. Достаточно одного стакана в день.
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