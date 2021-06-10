Названы продукты, защищающие от камней в почках

Врач-диетолог Юлия Чехонина перечислила продукты питания, которые смогут предупредить возникновение камней в почках. Об этом она рассказала в беседе с «Москвой 24».

Сообщается, что для профилактики мочекаменной болезни необходимо в достаточном количестве употреблять магний и витамин В6. Они содержатся в таких продуктах, как кешью, пшеничные отруби и рыба.

Что касается пшеничных отрубей, то их достаточно употреблять по 50 граммов равномерно в течение дня, добавляя в жидкие блюда и напитки. А в 100 100 граммах кешью содержится 68% от рекомендуемой суточной нормы потребления магния.

Чехонина также советует есть не менее трех раз в неделю 100–150 граммов рыбы. В этом продукте еще содержатся кислоты омега-3, в которых нуждаются практически все клетки организма, в том числе и почечная ткань.