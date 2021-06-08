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Врачи назвали побочные действия газировки на мозг

Катерина Саломе
7 часов назад
Газированные напитки оказывают неблагоприятное влияние на мозг. Они отрицательно сказывается на психическом здоровье и когнитивных функциях. Об этом сообщил портал Eat This, Not That!.
Врачи назвали побочные действия газировки на мозг
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В ходе исследований выяснилось, что при употреблении газировки повышается риск развития деменции и инсульта. По словам американского диетолога Холли Клеймера, в три раза возрастает вероятность появления болезни Альцгеймера.
Тем временем британский врач Крис Эйри подчеркнул, что содержащийся в газировках кофеин влияет на качество и продолжительность сна. Также при регулярном потреблении сладких газированных напитков может развиться кофеиновая зависимость, что чревато появлением проблемам с концентрацией, вялости и раздражительности.
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