Врачи назвали побочные действия газировки на мозг

Газированные напитки оказывают неблагоприятное влияние на мозг. Они отрицательно сказывается на психическом здоровье и когнитивных функциях. Об этом сообщил портал Eat This, Not That!.
В ходе исследований выяснилось, что при употреблении газировки повышается риск развития деменции и инсульта. По словам американского диетолога Холли Клеймера, в три раза возрастает вероятность появления болезни Альцгеймера.
Тем временем британский врач Крис Эйри подчеркнул, что содержащийся в газировках кофеин влияет на качество и продолжительность сна. Также при регулярном потреблении сладких газированных напитков может развиться кофеиновая зависимость, что чревато появлением проблемам с концентрацией, вялости и раздражительности.