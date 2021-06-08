Врачи назвали побочные действия газировки на мозг

Газированные напитки оказывают неблагоприятное влияние на мозг. Они отрицательно сказывается на психическом здоровье и когнитивных функциях. Об этом сообщил портал Eat This, Not That!.

В ходе исследований выяснилось, что при употреблении газировки повышается риск развития деменции и инсульта. По словам американского диетолога Холли Клеймера, в три раза возрастает вероятность появления болезни Альцгеймера.