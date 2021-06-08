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Мясников раскрыл опасность популярного лекарства

Катерина Саломе
10 часов назад
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в некоторых случаях употребление корвалола может привести к серьезным последствиям. Об опасности препарата медик заявил в эфире телеканала "Россия 1".
Мясников раскрыл опасность популярного лекарства
Фото: РИА Новости РИА Новости
Доктор объяснил, что "эмоционально нестабильные" пациенты зачастую принимают корвалол при проблемах с сердцем. Этот препарат благодаря своему успокаивающему эффекту может обманчиво усыпить бдительность, тем не менее он никак не лечит эту проблему.
"Это только отсрочит обращение к медицинской помощи, и часто это заканчивается печально",
— предупредил телеведущий.
Новости,Александр Мясников,
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