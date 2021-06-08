Мясников раскрыл опасность популярного лекарства

Доктор объяснил, что "эмоционально нестабильные" пациенты зачастую принимают корвалол при проблемах с сердцем. Этот препарат благодаря своему успокаивающему эффекту может обманчиво усыпить бдительность, тем не менее он никак не лечит эту проблему.