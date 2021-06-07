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Российские врачи назвали провоцирующую рак одежду

Lenta.ruиещё 3
6 часов назад
Российские врачи назвали одежду, которая провоцирует онкологические заболевания. Их слова приводит Пятый канал.
Российские врачи назвали провоцирующую рак одежду
Фото: Кирилл Каллиников / РИА НовостиКирилл Каллиников / РИА Новости
Невролог Дмитрий Разумовский заверил, что каждая десятая шапка в России, вероятно, опасна для здоровья и повышает риск развития рака. Специалист пришел к выводу, что химические вещества, которые используются при производстве головных уборов, могут провоцировать развитие опухолей. По его словам, зуд, выпадение волос и головная боль могут сигнализировать о появлении доброкачественного новообразования.
В свою очередь, онколог Михаил Мяснякин отметил, что не все вещества, которыми обрабатывают ткани во время пошива вещей, влияют на образование опухолей. Однако, чтобы полностью исключить возможные риски, врач порекомендовал покупать товары в сертифицированных магазинах. Помимо этого, необходимо изучать документацию, разрешающую реализацию изделия, чтобы удостовериться, что оно было произведено по современным и безопасным для человека технологиям.
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