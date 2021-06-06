Врач раскрыла опасность кефира и сметаны для кожи

Нельзя также использовать спиртосодержащие лосьоны и другие косметические средства при лечении ожогов, потому что они дополнительно сушат кожу, а это наносит ей еще одну травму. Кожу после ожога нельзя мыть мылом и "перегружать" слишком жирными кремами.