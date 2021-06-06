Врач раскрыла опасность кефира и сметаны для кожи

Многие россияне уверены, что обгоревшая на солнце кожа должна быть сразу же "обработана" кефиром или сметаной. Оказалось, что польза такого метода — миф. Об этом рассказала главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Ольга Жукова агентству РИА Новости
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Специалист рассказала, что кефир, нанесенный на обгоревшую кожу, может вызвать бактериальную инфекцию кожи, а сметана вполне способна усилить ожог.
"Кефир и сметана - молочные продукты, имеющие в своём составе лактобактерии, иногда другие бактерии тоже. В кефире - кефирный грибок, эти продукты могут вызвать бактериальную инфекцию кожи. Сметана содержит высокий процент жира. При нанесении жира на ожог происходит его усугубление, то есть усиление ожога", — считает Жукова.
Нельзя также использовать спиртосодержащие лосьоны и другие косметические средства при лечении ожогов, потому что они дополнительно сушат кожу, а это наносит ей еще одну травму. Кожу после ожога нельзя мыть мылом и "перегружать" слишком жирными кремами.
По ее словам, травмированную кожу надо охлаждать.
"Как и при любом ожоге, при солнечном ожоге, пострадавший участок кожи необходимо охладить. Для этого можно использовать примочки с охлажденными растворами, например, слабый черный чай, настой ромашки, шалфея. Охлажденную кожу обязательно надо увлажнить, иначе сразу после охлаждения кожа пересохнет и воспалится еще больше. Средства после загара или медицинские аэрозоли против солнечных ожогов отлично справятся с этой задачей", — рассказала Жукова.