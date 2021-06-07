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Врач рассказал, чем грозит хронический недосып

Вечерняя Москваиещё 8
8 часов назад
Руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин объяснил, чем опасен хронический недосып. Он может привести к ряду тяжелых последствий, а компенсировать его за короткий промежуток времени невозможно, считает врач.
Врач рассказал, чем грозит хронический недосып
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
— Хроническое недосыпание даже на один час от нормы (у каждого человека своя норма и для взрослого человека она составляет от семи до девяти часов) меняет не только самочувствие, настроение, работоспособность, когнитивную функцию, но и даже активность генома, — рассказал специалист.
Он добавил, что очень сложно, например, при пятидневном графике все будние дни с недосыпом компенсировать одной субботой. Тем более, что существует понятие «давление сна», которое вынуждает нас лечь в кровать, признак сонливости. Если человек хорошо отдохнет в субботу, то в воскресенье «давление сна» будет меньше и он позже уснет, а в понедельник рано утром вставать на работу. В результате у человека снова недосып.
— Главная рекомендация для любого человека — осознать, что сон является ведущим фактором долголетия, здоровья, хорошего самочувствия. Потому, что если мы лишим сна любой живой организм, то он погибнет в течение недели, — отметил Калинкин в комментарии каналу «Звезда».
Он добавил, что если человеку стоит уделять время для своего сна — в этом случае у него будут хорошая работоспособность и отличное настроение, и он сможет сделать гораздо больше.
Новости,Александр Калинкин,Федеральное медико-биологическое агентство,
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