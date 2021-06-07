Врач рассказал, чем грозит хронический недосып

Он добавил, что очень сложно, например, при пятидневном графике все будние дни с недосыпом компенсировать одной субботой. Тем более, что существует понятие «давление сна», которое вынуждает нас лечь в кровать, признак сонливости. Если человек хорошо отдохнет в субботу, то в воскресенье «давление сна» будет меньше и он позже уснет, а в понедельник рано утром вставать на работу. В результате у человека снова недосып.