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Врач рассказала, когда лазерная коррекция зрения может навредить

Стелла Шмель
4 часа назад
Врач-офтальмолог рассказала о ситуации, когда лазерная коррекция зрения может быть опасна. В беседе с "Вечерней Москвой" лазерный хирург Ксения Чиненова объяснила, что следует внимательно относиться к компетентности специалиста.
Когда лазерная коррекция зрения может навредить
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По мнению врача, о лазерной коррекции зрения все уже известно, поэтому механизм операции изучен полностью. Но важно провести "точнейшую диагностику" перед операцией.
"В этом помогут только хорошее оборудование, а также знания и опыт врача, работающего в профильном учреждении",
- сказала она, добавив, что лазерная коррекция зрения является самой безопасной операцией из всех существующих в офтальмологии. Единственная опасность - это плохие специалисты.
Новости,Вечерняя Москва,
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