Итальянский врач рассказал, как вылечить суставы и спину

Для лечения болей в суставах и спине необходимо заниматься медленными кардиотренировками. Об этом рассказал итальянский врач-ревматолог Вирджилио Марин, передаёт Pravda.ru.

Хорошая идея для человека, у которого проблемы с суставами, — заниматься плаванием, ездой на велосипеде, йогой, пилатесом, да и просто совершать длительные пешие прогулки, — сказал он.

По словам эксперта, такая активность снижает нагрузку на мышцы и суставы, позволяет развивать гибкость и улучшать метаболизм. Однако начинать такую тренировку, как и любую другую, нужно с растяжки. Это позволяет не только облегчить хроническую боль, но и снизить риск получения травмы.