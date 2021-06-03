Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Итальянский врач рассказал, как вылечить суставы и спину

News.ru
2 часа назад
Для лечения болей в суставах и спине необходимо заниматься медленными кардиотренировками. Об этом рассказал итальянский врач-ревматолог Вирджилио Марин, передаёт Pravda.ru.
Итальянский врач рассказал, как вылечить суставы и спину
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Хорошая идея для человека, у которого проблемы с суставами, — заниматься плаванием, ездой на велосипеде, йогой, пилатесом, да и просто совершать длительные пешие прогулки, — сказал он.
По словам эксперта, такая активность снижает нагрузку на мышцы и суставы, позволяет развивать гибкость и улучшать метаболизм. Однако начинать такую тренировку, как и любую другую, нужно с растяжки. Это позволяет не только облегчить хроническую боль, но и снизить риск получения травмы.
Кардиотренировки — даже с уменьшенной интенсивностью нагрузки — все равно повышают частоту сердечных сокращений, заставляют мышцы усиленно работать, заставляют потеть и сжигать калории. А повышая ваш метаболизм, вы «топите» лишние килограммы, что, в свою очередь, уменьшает нагрузку на колени и спину, вызванную избыточным весом, — добавил врач.
Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители