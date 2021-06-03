На границе с Россией выявили очаг птичьего гриппа

По данным ведомства, вспышка была зафиксирована на одной из ферм, где содержалось около тысячи пернатых различных видов. При этом, как утверждают чиновники, ветеринарам удалось пресечь ее распространение еще на ранней стадии, что позволило быстро прекратить продажу птенцов.