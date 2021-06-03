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На границе с Россией выявили очаг птичьего гриппа

Lenta.ruиещё 2
5 часов назад
Ветеринарно-продовольственная служба Литвы выявила очаг птичьего гриппа в пограничном с Россией Юрбаркском районе республики. Об этом сообщает ТАСС.
На границе с Россией выявили очаг птичьего гриппа
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По данным ведомства, вспышка была зафиксирована на одной из ферм, где содержалось около тысячи пернатых различных видов. При этом, как утверждают чиновники, ветеринарам удалось пресечь ее распространение еще на ранней стадии, что позволило быстро прекратить продажу птенцов.
«Если бы эта птица была реализована, мы бы вскоре могли столкнуться сразу с сотнями новых очагов», — заявил глава службы Марюс Масюлис. О заражении гриппом сотрудников фермы или местных жителей не сообщалось.
1 июня в Китае зафиксировали первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Ранее он передавался только между животными. Власти сочли заражение случайным, но посоветовали гражданам не контактировать с птицами, умершими от болезни, и по возможности избегать контактов с живыми пернатыми.
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