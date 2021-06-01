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Медик объяснил влияние пищи и алкоголя на развитие онкологии

Диана Товсепова
7 часов назад
На развитие онкологических болезней влияет употребление пищи, загрязненной канцерогенами или минеральными удобрениями. Об этом рассказал кандидат медицинских наук и российский онколог Михаил Мяснянкин в беседе с «Пятым каналом».
Медик объяснил влияние пищи и алкоголя на развитие рака
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Медик объяснил, что канцерогенные вещества могут возникать уже в процессе приготовления еды. Такое происходи при жарке мяса на подсолнечном масле, особенно, когда это делается дважды. При этом канцерогены в больших количествах содержатся в спиртных напитках.
"В организме не должно быть продуктов, содержащих очень много жира, калорий, сахара. Они могут вызывать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями", — заключил он.
По его словам, россиянам следует употреблять продукты, которые содержат антиканцерогенные вещества, среди которых овощи, фрукты, зелень и салаты.
Ранее "Рамблер" сообщал о ягоде, замедляющей старение.
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