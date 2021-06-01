Медик объяснил влияние пищи и алкоголя на развитие рака

На развитие онкологических болезней влияет употребление пищи, загрязненной канцерогенами или минеральными удобрениями. Об этом рассказал кандидат медицинских наук и российский онколог Михаил Мяснянкин в беседе с «Пятым каналом».

Медик объяснил, что канцерогенные вещества могут возникать уже в процессе приготовления еды. Такое происходи при жарке мяса на подсолнечном масле, особенно, когда это делается дважды. При этом канцерогены в больших количествах содержатся в спиртных напитках.