Врач рассказал о влиянии пищи и алкоголя на развитие рака

На развитие рака влияет употребление пищи, загрязненной канцерогенными веществами или минеральными удобрениями. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук и российский онколог Михаил Мяснянкин в беседе с «Пятым каналом».
Он отметил, что канцерогенные вещества могут проявляться при приготовлении пищи. Это касается жарки мяса на подсолнечном масле, особенно, когда оно используется повторно. Мяснянкин добавил, что эти вещества в огромных количествах содержатся в спиртных напитках. Также неизвестно, где и в каких условиях был произведен алкоголь.
«В организме не должно быть продуктов, содержащих очень много жира, калорий, сахара. Они могут вызывать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями»,
По словам онколога, россиянам необходимо употреблять продукты, которые содержат антиканцерогенные вещества — к ним относится зелень, фрукты, овощи и салаты.