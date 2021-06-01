Врач рассказал о влиянии пищи и алкоголя на развитие рака

На развитие рака влияет употребление пищи, загрязненной канцерогенными веществами или минеральными удобрениями. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук и российский онколог Михаил Мяснянкин в беседе с «Пятым каналом».

Он отметил, что канцерогенные вещества могут проявляться при приготовлении пищи. Это касается жарки мяса на подсолнечном масле, особенно, когда оно используется повторно. Мяснянкин добавил, что эти вещества в огромных количествах содержатся в спиртных напитках. Также неизвестно, где и в каких условиях был произведен алкоголь.