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Раскрыта неожиданная опасность распространенного вируса

Lenta.ru
2 часа назад
Ученые Гетеборгского университета в Швеции раскрыли, что распространенный вирус папилломы человека (ВПЧ) может вызывать преждевременные роды у зараженных беременных женщин или тех, кто лечился от последствий, вызванных инфекцией. Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале PLOS Medicine. О неожиданном вреде патогена рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Раскрыта неожиданная опасность распространенного вируса
Фото: Public Domain / WikimediaPublic Domain / Wikimedia
Специалисты проанализировали данные о 1 044 023 рождениях, зарегистрированных с 1999 по 2016 год. При этом 23 185 женщин проходили курс лечения, а 11 275 имели положительный скрининговый тест на ВПЧ непосредственно до или во время беременности. Из числа женщин, которые ранее лечились от дисплазии шейки матки, 9,1 процента родили преждевременно, а в группе с текущей инфекцией — 5,9 процента. Это статистически значимое увеличение по сравнению с контрольной группой, где процент преждевременных родов достигал 4,6.
Исследователи подчеркивают важность внимательного отношения к забору образцов гинекологических клеток, чтобы обнаружить любые изменения клеток шейки матки, вызванные инфекцией ВПЧ. По словам ученых, результаты подтверждают, что молодые люди должны участвовать в программе вакцинации против вируса папилломы человека, который также опасен тем, что может провоцировать развитие злокачественных опухолей.
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