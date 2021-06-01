Раскрыта неожиданная опасность распространенного вируса

Специалисты проанализировали данные о 1 044 023 рождениях, зарегистрированных с 1999 по 2016 год. При этом 23 185 женщин проходили курс лечения, а 11 275 имели положительный скрининговый тест на ВПЧ непосредственно до или во время беременности. Из числа женщин, которые ранее лечились от дисплазии шейки матки, 9,1 процента родили преждевременно, а в группе с текущей инфекцией — 5,9 процента. Это статистически значимое увеличение по сравнению с контрольной группой, где процент преждевременных родов достигал 4,6.