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Врач назвала передающиеся через поцелуи заболевания

Анна Арсеньева
5 часов назад
Клинический сексолог Виталия Кура рассказала, какие инфекционные заболевания могут передаваться через поцелуи. Об этом сообщает Пятый канал.
Врач назвала передающиеся через поцелуи заболевания
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам врача, при поцелуе можно заразиться сифилисом. Возбудитель болезни попадает в организм, если был контакт язвочки со слизистой.
Еще, поцеловавшись с кем-то, можно подцепить герпес, вирус папилломы человека и бактерию хеликобактер пилори, которая поражает желудок и приводит к развитию гепатита А.
"Болезнью поцелуев" называют мононуклеоз. Часто его путают с обычной простудой.
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