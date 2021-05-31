Врач назвала передающиеся через поцелуи заболевания

Клинический сексолог Виталия Кура рассказала, какие инфекционные заболевания могут передаваться через поцелуи. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам врача, при поцелуе можно заразиться сифилисом. Возбудитель болезни попадает в организм, если был контакт язвочки со слизистой.

Еще, поцеловавшись с кем-то, можно подцепить герпес, вирус папилломы человека и бактерию хеликобактер пилори, которая поражает желудок и приводит к развитию гепатита А.